6ª Meia Maratona de Cabo Frio reúne 1300 atletas

A Praia do Forte foi cenário para mais uma edição de sucesso da Meia Maratona de Cabo Frio, neste domingo (05). Com largada e chegada às margens do maior cartão postal da cidade, a sexta edição do evento reuniu 1300 corredores. Para o bom andamento da corrida, a Prefeitura de Cabo Frio apoiou o evento com um esquema de segurança e ordenamento ao longo do trajeto.

As provas foram divididas em percursos de 21km, 10km e 5km, nas categorias individual feminino e individual masculino. Os três primeiros colocados de cada categoria, e de acordo com as faixas etárias, foram premiados.

“Chegamos a sexta edição da Meia Maratona e novamente Cabo Frio está lotada. Trouxemos dezesseis excursões, pessoas de Manaus, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e outros locais. É uma alegria ver mais um sucesso, os principais hotéis cheios e a economia sendo movimentada. Esperamos que no próximo ano possamos fazer um evento ainda melhor e maior”, destacou o organizador, Olavo Carvalho.

A edição deste ano fez homenagens à história e ao patrimônio de Cabo Frio, que é o sétimo município mais antigo do Brasil, com a identidade da competição em alusão ao Ciclo do Sal, a exemplo de troféus, medalhas e camisetas.

Primeiro atleta a completar o percurso de 5km, o atleta Wellington Luís dos Santos Conceição, comemorou a vitória.

“Esse resultado é fruto de muita dedicação, uma experiência muito boa. É uma alegria colher esse desenvolvimento do meu trabalho, num lindo dia de sol em Cabo Frio e em frente a essa praia linda. Vou seguir me preparando para novos desafios, a meta é representar a cidade e a região na São Silvestre, no fim do ano”, destacou o atleta.