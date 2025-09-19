7ª edição da Forte Run agita Cabo Frio com corrida de rua

A Praia do Forte, principal cartão-postal de Cabo Frio, vai ser cenário para a 7ª edição da Forte Run. A corrida de rua terá largada às 7h30, no próximo domingo, dia 21, na orla da praia, próximo à Praça das Águas, unindo prática esportiva, bem-estar e as belezas naturais da cidade.

A corrida unirá atletas experientes e iniciantes, de forma individual e em equipes. Entre os percursos para os participantes estão 3 km de caminhada, 6 km e 12 km de corrida. Essa última modalidade, vai unir corrida no asfalto e na areia.

A premiação será entregue para as classificações gerais 6 km e 12 km, do 1º ao 5° lugar (feminino e masculino), Pessoas com Deficiência Geral, 6 km e 12 km, do 1º ao 3° lugar; faixas etárias 6 km e 12 km, 1º ao 3° lugar (feminino e masculino), premiação em equipe para as três maiores e medalha finisher, para todos que completarem o percurso.