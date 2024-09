8ª edição do Festival da Sardinha e Frutos do Mar começa amanhã em Búzios

A cidade de Búzios sediará a 8ª edição do Festival da Sardinha e Frutos do Mar nos dias 13, 14 e 15 de setembro.

Realizado no Campo da SEB, no Centro do balneário, o evento celebra a culinária local e promete atrair turistas com uma variedade de atrações e sabores.

O festival terá 30 barracas de comida com pratos à base de sardinha e frutos do mar e sobremesas.

Cada barraca oferecerá uma opção diferente, com valores fixos de R$ 29 para os pratos salgados e R$ 25 para as sobremesas.

A programação musical inclui shows de bandas locais na sexta e no sábado, enquanto o domingo trará o destaque de uma banda nacionalmente conhecida, garantindo um encerramento memorável para o evento.

Além das delícias gastronômicas e da música, o festival contará com 13 barracas de artesanato local e um espaço infantil, oferecendo atividades para todas as idades.