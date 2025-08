9ª Regata Remo em Escaler acontece neste sábado em São Pedro da Aldeia

Em comemoração aos 109 anos da Aviação Naval, São Pedro da Aldeia vai sediar a 9ª edição da Regata Remo em Escaler. As provas serão neste sábado (02/08), a partir das 8h30, na Praça Hermógenes Freire da Costa (Praia do Centro). O evento conta com o apoio da Prefeitura aldeense, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

A competição integra o XXIII Circuito Marítimo e reunirá cerca de 500 atletas da Marinha do Brasil, divididos nas categorias Feminino, Sub-24, Masculino e Feminino PROFESP, Misto, Veterano e Sênior. O Remo em Escaler é uma das práticas esportivas mais tradicionais da Marinha, realizada em embarcações utilizadas para formação marinheira, cerimoniais e competições.

O secretário Ricardo Ramos comentou sobre o evento. “Este evento é realizado pela Marinha do Brasil, com uma grande estrutura, para marcar o início das comemorações pelo aniversário da Aviação Naval e já é tradição em nossa cidade. É uma oportunidade única para a população conhecer de perto uma modalidade esportiva pouco comum, geralmente restrita aos jogos militares. Teremos equipes de diversas regiões do estado, além da presença dos militares da nossa cidade. É um evento grandioso e convido a todos a prestigiar”, afirmou.