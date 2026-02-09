Abertura do Carnaval Oficial de Cabo Frio será nesta sexta-feira

Chegou a hora de oficializar a abertura do Carnaval de Cabo Frio. Nesta sexta-feira (13), a partir das 18h, acontece o evento que inicia os dias de folia na cidade, a abertura será realizada na Estação da Folia, na Praça do Guta, em frente à Praia do Forte.

Para o Carnaval 2026, a Prefeitura de Cabo Frio preparou uma programação vasta, diversa e para todos os perfis, desde as crianças até o folião que vai curtir até o último dia de festa. Ao todo serão mais de 60 blocos de rua, seis Estações da Folia, quatro Arenas Kids, além de shows gratuitos no palco em Tamoios, concentração e desfile de blocos no Polo Gastronômico e do Corredor da Folia do distrito cabo-friense.

As arenas kids, espaço preparado para receber os mini-foliões, vão contar com atividades infantis e atrações musicais, a partir das 16h, do sábado (15) até a terça-feira (18), na Orla das Palmeiras, em Tamoios, em São Cristóvão e no Peró.

Já as tradicionais Estações da Folia vão reunir quem vai curtir a energia do Carnaval atrás dos blocos. Neste ano, serão seis espaços preparados com estrutura e segurança para a massa foliã que estará em Cabo Frio. As estações estarão localizadas na Praça do Guta, na Praia de Unamar, São Cristóvão, Praia do Peró, Passagem e nas Palmeiras, essa última será exclusivamente voltada a atividades infantis.

Em Tamoios, a programação promete agitar o distrito. Além do desfile de blocos e programação infantil, na Praia de Unamar serão cinco dias de shows, de sexta a terça-feira, a partir das 22h. Os shows contam com apoio institucional do Governo de Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e FUNARJ.

Confira abaixo os detalhes da programação e a lista de blocos de rua:

🎭 Estações da Folia:

Praça do Guta – blocos com concentração a partir das 16h e shows a partir das 18h, durante todo o carnaval.

Peró – Praça do Moinho e Praia do Peró

Palco na praia com concentração e desfile de blocos e atrações musicais a partir das 18h, de sábado (14) a terça-feira (17).

São Cristóvão – Praça de São Cristóvão

Atrações musicais e concentração de blocos.

Encontro de Terça, a partir das 18h, na terça (17). Estação funcionará de sábado (14) a terça-feira (17).

Palmeiras – Orla das Palmeiras, a partir das 16h, Estação funcionará de sábado (14) a terça-feira (17).

Passagem – Praça de São Benedito, atrações musicais a partir das 18h, Estação funcionará de sábado (14) a terça-feira (17).

Tamoios

Praia de Unamar – shows no palco

Horário: 22h

Sexta-feira (13) – Karametade

Sábado (14) – Robinho

Domingo (15) – Leandro Sapucahy

Segunda-feira (16) – Arruda

Terça-feira (17) – Júnior e Gustavo

Blocos de rua no Polo Gastronômico de Tamoios e no Circuito da Folia, também na Praia de Unamar, a partir das 16h, de sábado (14) a terça-feira (17).

👧🏽 Arenas Kids:

Horário: a partir das 16h

sábado (14) a terça-feira (17).

Palmeiras – Orla das Palmeiras

Peró – Praça do Moinho

São Cristóvão – Praça de São Cristóvão

Tamoios – na Praça atrás do Shopping UnaPark

No link abaixo, você confere a lista com os mais de 60 blocos de rua, horário de concentração e endereço.