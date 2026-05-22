Academia da Melhor Idade é instalada em Tamoios, em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nessa quinta-feira (21), a instalação da Academia da Melhor Idade no bairro Pontal do Santo Antônio, em Tamoios. A ação integra as iniciativas de promoção da qualidade de vida, incentivo à prática de atividades físicas e ampliação dos espaços públicos de lazer no distrito.

Antes da instalação dos equipamentos, as equipes executaram os serviços de fundação e concretagem da base estrutural, etapa necessária para assegurar maior estabilidade, resistência e segurança aos aparelhos. Após a conclusão da plataforma, os equipamentos foram devidamente fixados no local.

Embora os idosos sejam o público-alvo da academia, o maquinário poderá ser utilizado por pessoas de todas as idades. Toda a estrutura foi preparada para suportar o uso contínuo dos aparelhos pela população, proporcionando mais durabilidade e melhores condições de utilização para moradores da região.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos espaços públicos e com a promoção de ações voltadas ao bem-estar e à saúde da população de Tamoios.