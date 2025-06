Uma ação conjunta das guarnições do PATAMO e do PROEIS resultou na apreensão de 2 kg de maconha neste domingo (15).

Um veículo que trafegava do Rio de Janeiro para Arraial do Cabo foi abordado na rodovia, nas proximidades do bairro Caiçara. Durante a revista, os agentes encontraram a droga, além de três aparelhos celulares.

O condutor foi detido e encaminhado à 132 Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.