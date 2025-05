Ação conjunta de segurança detém menor conduzindo moto sem capacete em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue com as ações intensificadas de segurança no município. Na terça-feira (06/05), um menor foi detido durante uma blitz no bairro Porto da Aldeia. Ele conduzia uma motocicleta sem capacete, o que agrava a infração. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), atua de forma integrada com a Polícia Militar do Estado (PMERJ) e a Polícia Civil do Estado (PCERJ). As ações seguem em locais estratégicos da cidade e atendem às reivindicações populares.



O menor foi abordado nas proximidades da Praça Verde, o responsável legal foi imediatamente acionado e compareceu ao local. É importante destacar que a condução de motocicleta sem capacete configura infração gravíssima, prevista no Art. 244, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Já o ato de permitir ou entregar direção a pessoa não habilitada está previsto no Art. 310 do CTB.

De acordo com o secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, José Renato Alves, será apurada, ainda, a possível adulteração de sinal identificador do veículo, conforme o Art. 311, inciso III, do Código Penal.

Foto: Divulgação SESORP/PMSPA

A motocicleta foi apreendida para perícia e o menor conduzido à 125ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu aguardando as providências da autoridade policial.

As ações de blitz, abordagens e patrulhamento preventivo continuam em toda área central da cidade, além de diversos bairros do município como Porto da Aldeia, Poço Fundo, Campo Redondo e Baixo Grande, entre outros.