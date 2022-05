Ação Crescer Saudável acontece nas escolas da Rede Pública Municipal de Arraial do Cabo

Nesta semana teve início a Ação Crescer Saudável nas escolas municipais de Arraial do Cabo. A iniciativa é da Secretaria de Saúde, por meio do Programa de Saúde na Escola (PSE), em parceria com a Secretaria de Educação.

A ação conta com a presença de Nutricionistas que realizam avaliação do estado nutricional, consumo alimentar, antropometria e promoção da alimentação adequada e saudável das crianças matriculadas na Rede Pública Municipal. Além disso, uma Educadora Física realiza orientações e dinâmicas com as crianças sobre a Promoção de Práticas Corporais através de circuitos de atividades. Os alunos também recebem orientações sobre saúde mental e higiene bucal.

Na segunda-feira (2), as equipes estiveram na Escola Municipal Sotero Teixeira de Souza, em Pernambuca; e nesta quarta-feira (4), foi a vez do Jardim de Infância Municipal Emília Corrêa de Macedo. A próxima escola a receber a ação é o João Torres, na Prainha.