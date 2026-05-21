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Ação da PM termina com suspeitos detidos e drogas apreendidas em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
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Dois homens foram presos e um adolescente apreendido durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo, na noite desta terça-feira (20). 

A ocorrência foi registrada na Rua São Paulo após denúncias sobre a presença de um foragido da Justiça apontado por envolvimento em um homicídio e também com atuação no tráfico local. 

Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao endereço informado, os agentes perceberam um homem na sacada da residência e sentiram um forte odor de maconha vindo do imóvel. 

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito demonstrou nervosismo e entrou rapidamente para o interior da casa. 

Os policiais subiram as escadas da residência e encontraram a porta apenas encostada. 

Ao entrarem no imóvel, se depararam com outro homem que, segundo a PM, possivelmente tentava fugir ou fechar a entrada da residência. 

Durante as buscas, foram encontrados dois homens e o adolescente, além de grande quantidade de drogas. Ao todo, os agentes apreenderam 117 pedras de crack, 47 pinos de cocaína e uma bucha de maconha de aproximadamente 100 gramas. 

Os envolvidos foram levados inicialmente para a 132ª DP, em Arraial do Cabo, e posteriormente encaminhados para a 125ª DP, Central de Flagrantes. 

Os dois adultos foram presos por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Já o adolescente ficou apreendido.

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