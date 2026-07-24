Ação da Prefeitura de Cabo Frio fiscaliza clínica de estética sem autorização para funcionar

Um clínica de estética clandestina foi interditada na tarde desta quinta-feira (23) em Cabo Frio. Depois de várias denúncias recebidas pelo Procon da cidade, uma operação foi montada com agentes do órgão de defesa do consumidor e da Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Civil.

Segundo a Coordenadora Geral do Procon, Mônica Bonioli, vários consumidores procuraram o órgão para denunciar as irregularidades na clínica como, propaganda enganosa, descumprimento de contratos entre outras. “Recebemos clientes com vasta documentação que comprova a venda de procedimentos injetáveis que necessitam de licença especial da Vigilância Sanitária e Alvará da Prefeitura, além de profissionais capacitados para a realização deles. Recebemos também a denúncia do Conselho Regional de Biomedicina, dizendo que a profissional que atuava na clínica não tinha nenhuma capacitação na área, disse Mônica.

De acordo com superintendente da Vigilância Sanitária Kelly de Araújo, a clínica foi interditada duas vezes no ano passado e reabriu na clandestinidade. “A clínica não tem profissionais habilitados, alvará de funcionamento e nem licença sanitária da Vigilância, Ou seja, não poderia nem estar aberta. Ainda encontramos muito material usado em procedimentos estéticos que comprovam que a clínica realizava serviços ilegais, Muitos estavam fora da validade,” destacou Kelly.

Todo o material recolhido, além dos documentos foram encaminhados à Delegacia da cidade onde foi aberto um inquérito criminal. A proprietária foi chamada para depor. O Procon determinou que o valor pago pelos clientes que procuraram o órgão seja devolvido, sob pena de multa e medidas administrativas.