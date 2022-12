Ação de engorda das praias de São Pedro da Aldeia é iniciada￼

As orlas de São Pedro da Aldeia já estão recebendo as ações de engorda, que visam o aumento das faixas de areia das praias. As atividades são executadas pela Secretaria de Municipal Obras e Desenvolvimento Urbano, com apoio do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea).

No último mês de setembro, o Inea iniciou as obras de desassoreamento no Canal do Itajurú, em Cabo Frio. As areias retiradas do fundo da Lagoa estão sendo utilizadas para a engorda das praias de São Pedro da Aldeia. O material retirado foi licenciado pelo próprio Inea para os municípios que fazem limite com a Lagoa de Araruama.

O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, destaca que a ação visa melhorar a estadia nas praias. “Essa ação visa o aumento da faixa de areia proporcionando melhor acomodação dos usuários e às práticas dos esportes náuticos e de praia”, disse.

Foi iniciado o espalhamento da areia na Orla do Centro, Praia da Pitória e Baixo Grande. São Pedro da Aldeia receberá material para as praias do Baixo Grande (1.260 m³), Camerum (620 m³), Ponta da Areia e Boqueirão (1.888 m³), Baleia (397 m³), Centro, Pitória, Arrastão e Praia do Sol (10.092 m³), Tereza (1.501 m³), Balneário (1.746 m³) e Praia Linda (2.125 m³).

Além dos locais já destacados, estão licenciadas 6 áreas de bota-espera (áreas onde serão armazenados os materiais recebidos até a aplicação em cada área licenciada).