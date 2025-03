Ação de limpeza já removeu mais de 400 toneladas da orla da Lagoa de Araruama

A iniciativa de limpeza da orla da Lagoa de Araruama segue com manutenção periódica em São Pedro da Aldeia. Seguindo uma solicitação da Prefeitura aldeense, a ação é realizada por uma equipe contratada pela concessionária Prolagos. Até o momento, foram retiradas mais de 400 toneladas de lodo resultante das algas decompostas. Nesta terça-feira (25/03), os trabalhadores estavam na localidade do Camerum, no bairro Porto da Aldeia.



A limpeza da orla está sendo realizada nos principais pontos de atenção no município, como a Ponta da Areia, no bairro Boqueirão, entre outras. O trabalho é feito por uma equipe especializada composta por operários e operadores de máquinas, devidamente equipados com EPI. A equipe utiliza redes confeccionadas por pescadores, rodos, pás e enxadas, além de pás mecânicas e caminhões para execução do serviço.

É importante destacar que o material removido é direcionado para área de descarte apropriada com utilização de caminhões especializados durante o transporte. O local de descarte é devidamente licenciado de acordo com as normas ambientais vigentes.