Ação de ordenamento urbano no Verão Vermelho, em Tamoios, Cabo Frio, é realizada

Secretaria Municipal de Gestão Territorial e Economia Azul de Cabo Frio, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Clima, realizou nesta semana uma ação de grande porte no loteamento Verão Vermelho, em Tamoios. A iniciativa teve como objetivo enfrentar ocupações irregulares que há anos afetam a região, garantindo mais organização urbana e equilíbrio no desenvolvimento local.

A operação contou com a participação das equipes de fiscalização, habitação social, regularização fundiária e geoprocessamento. Durante a ação, os moradores receberam orientações sobre como proceder para regularizar imóveis construídos de forma precária ou sem documentação. Todas as residências foram notificadas a apresentar documentos pessoais e comprovante de residência, etapa necessária para inclusão no projeto Bairro Legal, o maior programa de legalização tributária e urbanística do município.

O bairro Verão Vermelho, assim como outras áreas de Tamoios, vive um processo de expansão populacional acelerada, o que exige atenção redobrada em planejamento, fiscalização e oferta de políticas públicas. Nesse sentido, a ação busca conciliar a legalidade urbanística com a garantia de dignidade às famílias que residem na localidade.

Segundo o secretário de Gestão Territorial e Economia Azul, Matheus Monica, o trabalho conjunto das secretarias tem caráter estruturante:

“O objetivo dessa ação é enfrentar irregularidades históricas sem abrir mão da dimensão social e ambiental, construindo soluções que garantam tanto a legalidade quanto a dignidade dos moradores. O projeto Bairro Legal vai trazer essa dignidade para Tamoios”, destacou Matheus Monica.

Com a iniciativa, a Prefeitura reforça o compromisso de promover um desenvolvimento sustentável em Tamoios, assegurando condições mais justas de moradia, ordenamento urbano e respeito às normas ambientais.