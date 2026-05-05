Ação integrada apreende animais e apura suspeita de criação irregular em Tamoios, em Cabo Frio

Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta segunda-feira (4), uma operação conjunta de apreensão de animais na Rua das Pacas, no bairro Nova Califórnia, no distrito de Tamoios. A ação foi motivada por denúncia e contou com a atuação da Superintendência Municipal de Proteção Animal e da 8ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM).

Durante a operação, foram apreendidas duas aves silvestres, um gato e cinco cães da raça Shih Tzu com indícios de manutenção em condições irregulares, no interior de um imóvel residencial. Os animais foram resgatados e encaminhados para avaliação veterinária e cuidados adequados.

Na residência, as equipes também constataram condições inadequadas de manutenção e higiene, incluindo a presença de focos de dengue, representando risco à saúde pública. Uma pessoa, que se apresentou como familiar dos donos da casa, foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos, e o caso será analisado pelas autoridades competentes.

A Prefeitura reforça que a criação irregular de animais, bem como a manutenção de espécies silvestres sem autorização dos órgãos competentes, configura infração administrativa e crime ambiental, conforme a legislação vigente.

Denúncias de maus-tratos e situações irregulares também podem ser feitas à Guarda Civil Municipal, por meio da Guarda Marítima e Ambiental, pelo telefone 153. Para contato com o Canil Municipal, a população pode entrar em contato via WhatsApp pelo número (22) 99778-2216, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 15h, somente com mensagens de texto, ou enviar um e-mail para canilmunicipal@cabofrio.rj.gov.br.