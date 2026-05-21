Ação integrada entre Prefeitura de Cabo Frio e Polícia Civil recupera moto roubada e apreende arma e drogas

Uma ação integrada entre a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, e a Polícia Civil resultou na recuperação de uma motocicleta roubada, apreensão de arma de fogo, munições e drogas na tarde desta quarta-feira (20), na comunidade do Jacaré.

A operação contou com a atuação de agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), Grupamento Operacional de Praia (GOP) e policiais civis da 126ª Delegacia de Polícia, reforçando a integração entre as forças de segurança municipais e estaduais no combate à criminalidade.

Durante as buscas realizadas pelo setor de Roubos e Furtos da Polícia Civil, com apoio das equipes da Prefeitura que atuam no Regime Adicional de Serviço (RAS), os agentes localizaram uma motocicleta Honda PCX branca, produto de roubo. Ao iniciarem os procedimentos de recuperação do veículo, os agentes identificaram grande quantidade de resíduos de materiais utilizados para embalar drogas nas proximidades. Segundo a investigação, o local seria utilizado como ponto de venda de entorpecentes.

Durante as buscas, também foi encontrada uma segunda motocicleta sem identificação. Com apoio da Guarda Civil Municipal, os veículos foram encaminhados para a sede da 126ª DP.

Na delegacia, durante a verificação da segunda motocicleta, os agentes encontraram no interior do baú uma pistola calibre .40, 13 munições intactas e 10 pinos de cocaína.

A motocicleta roubada será devolvida ao proprietário. Já a outra moto foi apreendida e será alvo de investigação para apuração da origem do veículo, além da posse da arma e dos entorpecentes.

A atuação integrada reforça a contribuição e empenho da Prefeitura de Cabo Frio para a retirada de armas das ruas, recuperação de bens roubados e fortalecimento da segurança pública no município.