Ação no Ambulatório Demétrio Campos, em Cabo Frio, reforça importância dos cuidados preventivos de saúde

Com o objetivo de promover acessibilidade e reforçar sobre os cuidados preventivos de saúde a toda população, a Prefeitura de Cabo Frio realizará desta vez um dia especial de atendimento de vacina no Ambulatório Demétrio Campos, localizado no bairro Porto do Carro.

A equipe de imunização estará no ambulatório no dia 10 de junho, vacinando contra hepatite, influenza e tétano, das 9h às 14h. Promover acesso à vacinação e garantir a segurança da população é uma das metas do governo municipal, que realiza constantemente mutirões de vacina em diversos ambientes como escolas, unidades de saúde e outras iniciativas para promoção da saúde da população, além dos postos fixos que atendem de segunda a sexta, das 8h às 17h.

“O Programa Municipal de Imunização vai a todos os locais, públicos e privados: hospitais, escolas e outras iniciativas de saúde. Nosso objetivo é promover sempre o acesso da população e reforçar a importância de manter a vacinação em dia, protegendo a si mesmo e a todos para evitar a disseminação de doenças e agravamentos,” afirmou a coordenadora de Imunização, Patrícia Freitas.

O Ambulatório Demétrio Campos é mais uma iniciativa da Secretaria de Saúde para a promoção dos direitos básicos de cada cidadão cabo-friense aos serviços na rede pública. A unidade é a única na região voltado para o atendimento de travestis e transexuais.

“A garantia de acesso ao tratamento público com uma equipe preparada é essencial e colabora para legitimar as necessidades e especificidades de cada população, promovendo ainda a luta contra o preconceito”, disse o diretor da unidade, Matheus Correa.

O Ambulatório Demétrio Campos fica na Rua Leonor Fonseca da Costa, s/n, no Porto do Carro. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.