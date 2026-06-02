Ação rápida de agentes ambientais e bombeiros controla incêndio no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo

Um incêndio em vegetação mobilizou equipes de fiscalização e resgate no fim da tarde de ontem (1º), na região do Pontal do Atalaia. A operação durou pouco mais de uma hora e evitou que as chamas ganhassem grandes proporções, preservando a área de mata nativa ao redor.

O alerta foi emitido por volta das 16h50, após denúncias sobre o surgimento de focos de fogo na localidade. Imediatamente, agentes do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo (GOPAM), da Secretaria do Ambiente e Saneamento, foram deslocados para o local.

Equipados com abafadores, bombas costais e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), os agentes iniciaram o combate direto às chamas. A ação contou com o reforço do Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

Antes de encerrar os trabalhos, as equipes realizaram uma varredura minuciosa (fase de rescaldo) por toda a área afetada para eliminar qualquer risco de reignição. Estima-se que a área queimada atingiu aproximadamente 1.000 m², sendo a maior parte de vegetação invasora.