Acidente com três carros deixa homem ferido na RJ-106, em Cabo Frio

Um homem ficou ferido em um acidente envolvendo três carros na manhã desta segunda-feira (25), na RJ-106, em Tamoios, distrito de Cabo Frio. A colisão aconteceu na altura do km 139 da rodovia.

Segundo a polícia, a ocorrência foi registrada entre 7h30 e 11h. Equipes foram acionadas após informações de um acidente envolvendo veículos de passeio no trecho.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a UPA de Tamoios.

De acordo com a ocorrência, o homem permanece em observação e apresenta estado de saúde moderado.

A polícia investiga as causas do acidente