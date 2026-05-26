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Acidente com três carros deixa homem ferido na RJ-106, em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Um homem ficou ferido em um acidente envolvendo três carros na manhã desta segunda-feira (25), na RJ-106, em Tamoios, distrito de Cabo Frio. A colisão aconteceu na altura do km 139 da rodovia. 

Segundo a polícia, a ocorrência foi registrada entre 7h30 e 11h. Equipes foram acionadas após informações de um acidente envolvendo veículos de passeio no trecho. 

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a UPA de Tamoios.

De acordo com a ocorrência, o homem permanece em observação e apresenta estado de saúde moderado. 

A polícia investiga as causas do acidente

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