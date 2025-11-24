Acidente com três carros deixa três mortos e oito feridos na RJ-124, em Araruama

Três pessoas, incluindo uma criança de 4 anos, morreram em um acidente envolvendo três veículos na RJ-124, no trecho entre Araruama e Rio Bonito, nesta segunda-feira (24) pela madrugada. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h40 e confirmou que as vítimas morreram ainda no local.

Ainda de acordo com os bombeiros, as pessoas que morreram no acidente foram identificadas como Paulo Silva, de 47 anos, Carleano Souza, de 35 anos, e o menino de apenas 4 anos. Outras oito pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

Quatro delas foram levadas para o Hospital Roberto Chabo, em Araruama, e as outras quatro para o Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito.

Segundo uma testemunha, que estava em um dos carros e presenciou a dinâmica do ocorrido, o acidente ocorreu no momento em que um comboio formado por três carros seguia para o Rio de Janeiro.

Ela contou que a família que estava dividida entre os três carros saiu de casa por volta das 4h30 e que um veículo que trafegava na contramão da rodovia teria atingido inicialmente o primeiro veículo do comboio, que rodou na pista após o impacto.

Ainda conforme o relato, o mesmo carro continuou avançando na faixa contrária e colidiu de frente com o segundo veículo do grupo.

As circunstâncias que levaram o carro a trafegar na contramão serão apuradas pela Polícia Civil, que assumiu a investigação. A rodovia permaneceu com restrição de tráfego até a conclusão dos primeiros levantamentos.