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Acidente entre ônibus e moto elétrica deixa jovens feridas em Saquarema

Jornal de Sábado
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Um acidente envolvendo um ônibus e uma moto elétrica deixou uma jovem com ferimentos graves, na tarde desta terça-feira (14), em Saquarema. 

Segundo agentes do Corpo de Bombeiros, duas jovens estavam na moto elétrica, que ficou, em parte, debaixo do ônibus que fazia a linha São Geraldo; sendo uma com ferimentos graves e a outra ferimentos leves. 

O acidente aconteceu na rua Professor Souza, em Bacaxá, e deixou o trânsito lento no local.

De acordo com a assessoria do Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo (HMPNA) apenas uma vítima deu entrada no setor de trauma. 

Em nota, foi informado que a mulher encontra-se acordada, lúcida, orientada e estável, com lesão grave na perna direita, sendo avaliada por equipes cirúrgicas. 

Ainda de acordo com a assessoria, a paciente será transferida para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth (HMNSN). 

A empresa de ônibus informa que todos os passageiros foram prontamente transferidos para um veículo de apoio, seguindo viagem com segurança (veja nota na íntegra abaixo).

Nota Rio Lagos Transporte

A empresa informa que o acidente ocorreu porque a condutora da motocicleta elétrica não respeitou a sinalização de parada existente na via. Ressaltamos que o motorista do ônibus trafegava a aproximadamente 20 km/h e conseguiu frear imediatamente, evitando que o incidente tivesse consequências mais graves.

Informamos ainda que todos os passageiros foram prontamente transferidos para um veículo de apoio, seguindo viagem com segurança.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

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