Acidente na RJ-106, em Cabo Frio, mata mulher grávida de 7 meses e marido

Jornal de Sábado
Um casal de Nova Friburgo morreu morreu após bater o carro em um caminhão na RJ-106, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na tarde deste domingo (16). As pessoas que morreram foram identificadas como Brendo Araújo da Silva, de 23 anos, e Andreza Damásio Souza, que estava grávida de sete meses.

O acidente aconteceu na altura do bairro Florestinha, segundo a Polícia Rodoviária Estadual.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h50, mas o casal já estava sem vida quando as equipes chegaram. Não foi possível salvar o bebê que a vítima esperava.

