Ações contra flanelinhas em Cabo Frio tiveram mais de 50 pessoas levadas à delegacia em janeiro

A Guarda Municipal de Cabo Frio conduziu 54 pessoas à 126ª Delegacia de Polícia até o dia 30 de janeiro durante as operações contra a atuação de flanelinhas na cidade.



Nesta terça-feira (31), os agentes realizaram mais uma ação, desta vez na rua Florismundo Baptista Machando, no bairro Machado.

Eles retiraram diversos caixotes, que estavam escondidos nas árvores, que seriam usados por flanelinhas para fazer a demarcação das “vagas” oferecidas aos motoristas.

Ruy França, secretário de Direitos Humanos e Segurança de Cabo Frio, explica que as operações diárias de combate à flanelagem foram intensificadas por determinação do prefeito José Bonifácio.

Na alta temporada, a ação de flanelinhas aumenta devido à movimentação da alta temporada.

Na orla da Praia do Forte, onde houve uma operação para coibir a atividade no dia 27 de janeiro, há um quiosque da Guarda Municipal para facilitar o contato da população com o órgão fiscalizador.