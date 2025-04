Ações de combate ao Aedes aegypti continuam em Arraial do Cabo

Dando continuidade às medidas de enfrentamento ao Aedes aegypti, a Vigilância Ambiental em Saúde intensificou suas atividades no bairro Caiçara, localizado no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo. O objetivo é eliminar focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Foi realizado hoje mais um mutirão de combate, com visitas a 722 imóveis, dos quais 310 estavam acessíveis e 412 fechados. A ação também incluiu o tratamento de todos os bueiros da região, como medida preventiva.

Além da inspeção, os agentes aproveitaram a oportunidade para orientar os moradores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito, reforçando a importância da participação da comunidade no controle da doença.

O trabalho continuará na próxima semana, com equipes atuando nos bairros Sabiá e Novo Arraial. A Vigilância Ambiental reforça que a colaboração dos moradores é essencial para manter as casas e espaços públicos livres de possíveis criadouros do mosquito.