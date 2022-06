Ações educativas para atendimento preferencial com pessoas com TEA são realizadas nos comércios aldeenses

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública realiza ações de conscientização nos comércios de São Pedro da Aldeia. Agentes da Fiscalização de Posturas já notificaram cerca de 20 estabelecimentos no Centro da cidade. O objetivo é reforçar o alerta para o cumprimento da Lei Nº 3021, que destaca a obrigatoriedade do atendimento preferencial para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A lei garante, ainda, que os comércios da cidade devem instalar placas com o símbolo mundial da conscientização do TEA que comuniquem o atendimento prioritário. A norma se estende ao acompanhante do autista. Para conseguir a prioridade, basta apresentar os laudos médicos específicos ou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a CIPTEA.

A secretaria também segue com atividades de ordenamento. Os agentes municipais estão realizando ações de orientação com os vendedores ambulantes do município. Os trabalhadores devem comparecer na sede da Fiscalização de Posturas, localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, número 255, no centro da cidade.