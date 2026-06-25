Acusada de diversos roubos é presa em Araruama

Na tarde desta quinta-feira (25), a polícia prendeu uma mulher investigada por participação em uma série de roubos praticados em Araruama.



A ação foi realizada por agentes da 118ª Delegacia de Polícia, que cumpriram um mandado de prisão preventiva contra Tatiane da Silva Barbosa.

De acordo com as investigações, Tatiane e o companheiro, John Silva de Carvalho, são suspeitos de cometer pelo menos quatro roubos utilizando o mesmo modus operandi. O casal circulava em uma motocicleta Honda PCX prata, com registro de furto, e abordava as vítimas, utilizando violência e grave ameaça para roubar pertences.

Os crimes investigados ocorreram nos dias 3 e 4 de abril deste ano. Com base nas provas reunidas durante a investigação, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva da investigada, medida deferida pela Justiça para garantir a ordem pública, o andamento das investigações e a aplicação da lei.

John Silva de Carvalho, segue foragido e continua sendo procurado pelas forças de segurança. A Polícia Civil informou que as diligências prosseguem para localizá-lo e concluir as investigações sobre todos os roubos atribuídos ao casal.

Após ser presa, a acusada foi conduzida à 118ª DP e, cumpridas as formalidades legais, será encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.