Ademilton Ferreira, Dr. Serginho e Welberth Rezende participam do “Correndo e Vivendo” em Cabo Frio

No último domingo, dia 19, o radialista Ademilton Ferreira e pré candidato a vereador de Cabo Frio participou do evento “Correndo e Vivendo”.

Ademilton, que já corre em alguns eventos há alguns anos, contou com a companhia do deputado estadual Dr. Serginho e o prefeito de Macaé, Welberth Rezende.

“Foi um evento maravilhoso que destacou a importância do esporte para a nossa comunidade, reunindo pessoas de todas as idades em um ambiente de alegria e saúde. Estive na presença do deputado Dr. Serginho e pré candidato a prefeitura de Cabo Frio. Ele tem sido um verdadeiro apoiador do esporte em nossa cidade, sempre promovendo iniciativas que nos ajudam a crescer juntos, mais fortes e saudáveis. Ver nossa cidade unida em torno de um objetivo tão positivo me encheu de orgulho e esperança. Que possamos continuar contando com esse apoio e participação, fortalecendo cada vez mais os laços da nossa comunidade através do esporte”, disse.





De acordo com Dr. Serginho, esporte é saúde. É disciplina. “Correr é muito bom. Agora correr em Cabo Frio é bom demais”, disse.