Adolescente com suspeita de intoxicação por metanol deixa hospital sem autorização em Cabo Frio

Uma adolescente deu entrada na UPA de Tamoios, em Cabo Frio, na última segunda-feira (6), com sintomas leves de intoxicação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela esteve no mesmo evento que o primeiro paciente com suspeita de intoxicação por metanol, realizado em outro município.

A jovem deixou a unidade sem autorização após ser informada da necessidade de internação, conforme a Secretaria Municipal de Saúde.

O quadro clínico da jovem indicou algum tipo de intoxicação, uma amostra foi enviada ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), na quarta-feira (8), para confirmação ou descarte da suspeita. O resultado dos exames ainda é aguardado, segundo a Secretaria de Saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, após verificar a situação, o órgão informou que a adolescente se recuperou e não apresenta mais sintomas.