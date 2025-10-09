Pular para o conteúdo

Adolescente com suspeita de intoxicação por metanol deixa hospital sem autorização em Cabo Frio

Jornal de Sábado
IMG_3384

Uma adolescente deu entrada na UPA de Tamoios, em Cabo Frio, na última segunda-feira (6), com sintomas leves de intoxicação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela esteve no mesmo evento que o primeiro paciente com suspeita de intoxicação por metanol, realizado em outro município. 

A jovem deixou a unidade sem autorização após ser informada da necessidade de internação, conforme a Secretaria Municipal de Saúde.

O quadro clínico da jovem indicou algum tipo de intoxicação, uma amostra foi enviada ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), na quarta-feira (8), para confirmação ou descarte da suspeita. O resultado dos exames ainda é aguardado, segundo a Secretaria de Saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, após verificar a situação, o órgão informou que a adolescente se recuperou e não apresenta mais sintomas.

Veja também

IMG_3389

Cabo Frio reforça fiscalização e lança novas medidas para ordenar o transporte turístico

IMG_3388

Prefeitura de Cabo Frio promove operação conjunta de combate a loteamentos irregulares em Tamoios

IMG_3387

Prefeito de Cabo Frio e Governador Cláudio Castro anunciam dragagem da Praia do Siqueira

IMG_1107

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 09

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.