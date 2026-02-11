Adolescente de 15 anos é apreendida por tráfico de drogas na Maria Joaquina

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida em flagrante nesta terça-feira, dia 10, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06). A ação foi realizada por policiais civis da 127ª Delegacia de Polícia (Armação dos Búzios), no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe realizava diligência na região da Rasa, na divisa com Maria Joaquina, quando avistou a adolescente em atitude suspeita, revirando o canteiro de uma planta na praça do bairro. Diante da fundada suspeita, foi feita a abordagem.

Durante a revista, os agentes encontraram tubos de cocaína, tiras de maconha e dinheiro em espécie. Segundo a ocorrência, a adolescente admitiu envolvimento com o tráfico e informou que estaria comercializando entorpecentes para quitar uma dívida de aproximadamente R$ 300 com traficantes ligados à facção criminosa Comando Vermelho.

A menor foi conduzida à 127ª DP, onde foi apreendida. O material entorpecente e o dinheiro foram recolhidos, e as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente foram adotadas. Após os procedimentos, a adolescente permaneceu à disposição da Justiça.