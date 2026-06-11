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Adolescente invade escola durante fuga policial em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
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Um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas invadiu a Escola Municipal João Torres durante uma fuga policial e provocou momentos de tensão entre alunos, professores e funcionários na manhã desta quarta-feira (10), em Arraial do Cabo. 

Segundo testemunhas, alguns alunos e funcionários passaram mal devido ao susto e precisaram de atendimento médico. Ninguém ficou ferido. 

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no Morro da Cabocla. Durante a ação, um dos suspeitos fugiu em direção à escola e entrou nas dependências da unidade na tentativa de escapar dos agentes.

O adolescente foi localizado e apreendido pouco depois. A Polícia Militar e a Prefeitura de Arraial do Cabo informaram que não houve disparos de arma de fogo dentro da escola. 

A operação também resultou na prisão de um homem maior de idade, que, segundo a PM, resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com os policiais. Drogas também foram apreendidas durante a ação. 

Os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, levados para a 132ª Delegacia de Polícia. 

Em nota, a Prefeitura de Arraial do Cabo informou que a situação foi rapidamente controlada pelas forças de segurança e que não houve danos à integridade física de alunos, profissionais da educação ou demais pessoas que estavam na unidade escolar.

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