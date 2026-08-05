Adolescente investigado por roubo de moto é apreendido em Búzios

Jornal de Sábado
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Um adolescente foi apreendido na noite de segunda-feira (4) em Armação dos Búzios, durante uma operação da Polícia Civil no bairro José Gonçalves. Segundo a corporação, ele é investigado por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e associação para o tráfico de drogas. 

A investigação apura um roubo de motocicleta ocorrido no bairro José Gonçalves. Segundo a polícia, o adolescente teria participado da ação ao lado de outros dois suspeitos. A vítima trafegava pela região quando foi abordada pelo grupo e teve a moto roubada. 

Ainda segundo a corporação, o crime teria sido praticado como forma de demonstrar o domínio territorial exercido por uma facção criminosa na região.

Dos outros dois investigados, um já foi preso. O terceiro não foi identificado pela vítima. 

A motocicleta foi recuperada e devolvida ao proprietário. 

A Polícia Civil informou que o adolescente também é investigado por outros atos infracionais e responde por envolvimento na morte do pai de uma policial civil, caso pelo qual já havia sido apreendido anteriormente. 

Após a apreensão, ele foi levado para a 127ª Delegacia de Polícia (Búzios) e, em seguida, encaminhado ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), onde permanece à disposição da Justiça.

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