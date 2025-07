Adolescente que sofreu choque ao puxar pipa em rede elétrica, em São Pedro da Aldeia, recebe alta 

Recebeu alta na quarta-feira (9) a adolescente de 12 anos que sofreu um choque elétrico em São Pedro da Aldeia, n ao tentar puxar uma pipa que estava presa em uma rede elétrica.

A menina ficou dez dias internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, com queimaduras nos braços, rosto, tórax e pernas. A jovem passou por exames clínicos e de imagens, foi avaliada pela cirurgia plástica e internada.

Já o irmão, de 7 anos, teve queimaduras mais leves e recebeu alta no dia seguinte do acidente após receber cuidados médicos e passar por exames.

Segundo o pai das crianças, tudo aconteceu quando uma pipa de um vizinho de 5 anos ficou presa na rede de alta tensão, bem próxima à casa da família. As crianças estavam na sacada quando o menino pediu ajuda para resgatar o brinquedo.

Para ajudar, a menina pegou uma haste de alumínio e tentou tirar a pipa, mas ao encostar na fiação, levou um choque.