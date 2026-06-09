Adolescentes têm celulares roubados em São Pedro da Aldeia

Dois adolescentes, de 16 e 13 anos, foram assaltados e tiveram os celulares roubados na sexta-feira (5), em São Pedro da Aldeia.



O crime aconteceu por volta das 17h, na Rua Amélia Soares dos Santos, no bairro Baixo Grande.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas tiveram dois aparelhos celulares levados pelo criminoso. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para auxiliar na identificação do suspeito.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que o autor seja o mesmo homem que, poucos minutos depois, teria cometido outro roubo no bairro Guarani, em Cabo Frio. Na segunda ocorrência, uma mulher foi agredida com um tapa no rosto e teve o celular roubado enquanto aguardava o marido em frente à residência.

Ainda conforme a PM, as características físicas descritas pelas vítimas nos casos são semelhantes, o que reforça a hipótese de que os crimes tenham sido praticados pela mesma pessoa.

O policiamento foi orientado a intensificar abordagens a motocicletas e pessoas com o objetivo de localizar o suspeito.

Os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil.