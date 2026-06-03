Advogado de Iguaba Grande participa do Fórum de Lisboa e registra encontro com Alexandre de Moraes

O advogado iguabense Pedro Canellas marcou presença no Fórum de Lisboa 2026, um dos mais importantes eventos jurídicos da comunidade lusófona, realizado na capital portuguesa. O encontro reúne ministros dos tribunais superiores, juristas, autoridades públicas, empresários e especialistas para debater temas ligados à democracia, tecnologia, economia e governança.

Durante a programação, Pedro Canellas teve a oportunidade de se encontrar com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, com quem registrou uma fotografia.

Conhecido por reunir algumas das principais autoridades do cenário jurídico e político brasileiro, o Fórum de Lisboa se consolidou como um espaço de debates e troca de experiências sobre os desafios contemporâneos enfrentados pelas instituições democráticas.

A participação de Pedro Canellas no evento reforça a presença de representantes da Região dos Lagos em discussões de relevância nacional e internacional.