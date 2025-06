Advogado e escritor Augusto Ariston se filia ao MDB

O fundador da Radio Litoral FM, o advogado, escritor e ex-deputado Augusto Ariston se filiou ontem ao MDB. O anúncio foi feito pelo próprio presidente estadual do partido, o Secretário Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.

Em vídeo divulgado numa rede social, Reis disse que Augusto Ariston é um amigo, grande parceiro de luta com uma linda história. Segundo ele, com a filiação de Ariston, o MDB passa a ser um novo partido.



E o grande MDB que vai escrever uma nova história no Estado. Washington Reis disse, ainda, que o partido recebe a filiação de Augusto Ariston com entusiasmo, reforçando o compromisso da legenda com a democracia. Auguto Ariston tem 81 anos.



Como deputado presidiu a Comissão de Direitos Humanos; como advogado, integrou o Conselho Federal da OAB. Ele também se notabilizou como comunicador, com participação em jornais e rádios.