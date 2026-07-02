Aerolíneas Argentinas fará novos voos para Cabo Frio no verão

A Aerolíneas Argentinas voltará a operar voos sazonais para o aeroporto internacional de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, entre outubro deste ano e abril de 2027.

Paralelamente, autoridades locais negociam a implantação de voos charter com o objetivo de ampliar a conectividade entre a cidade brasileira e o mercado argentino durante a alta temporada.

A confirmação foi feita por representantes da Prefeitura de Cabo Frio e do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, que realizam esta semana, uma missão promocional por Buenos Aires, Córdoba, Rosário, Salta, Jujuy e Tucumán para divulgar a campanha “Me Gusta Cabo Frio”, voltada ao incentivo do fluxo turístico entre Brasil e Argentina.

Operação aérea

Ao mesmo tempo, avançam as negociações para que Andes Líneas Aéreas e Flybondi, esta em profunda crise, passem a operar serviços charter com destino a Cabo Frio, ampliando a oferta de assentos entre os dois países.

A iniciativa integra a estratégia de fortalecimento da conectividade aérea internacional da cidade e da região da Costa do Sol fluminense, que inclui destinos como Armação dos Búzios e Arraial do Cabo.