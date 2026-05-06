Aeroporto de Cabo Frio está com 24 vagas abertas de emprego

Cabo Frio abriu 24 vagas de emprego no setor aeroportuário do município por meio do Programa Emprego Já, em parceria com a concessionária Esaero Airports, responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Cabo Frio.

As oportunidades são destinadas a diferentes áreas de atuação no aeroporto.

Estão disponíveis 12 vagas para Agente de Proteção da Aviação Civil (APAC), com curso de capacitação oferecido pela empresa contratante, além de oito vagas para Auxiliar de Serviços Gerais e quatro vagas para Operador de CFTV, cargo que exige experiência anterior em centrais de monitoramento.

Criado há pouco mais de um ano, o Programa Emprego Já atua como intermediador entre trabalhadores e o mercado de trabalho, com foco na inserção e recolocação profissional.

A iniciativa também busca atender às demandas das empresas instaladas no município e contribuir para o fortalecimento da economia local.

Os interessados podem se candidatar cadastrando o currículo no site oficial do programa ou por meio do atendimento via WhatsApp, disponibilizado pela Prefeitura de Cabo Frio.