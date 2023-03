Agendamento para castração de animais já está funcionamento em Búzios

Moradores de Búzios já podem agendar a castração de animais pelo Programa RJPET, programa do governo do estado em funcionamento no município por iniciativa da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.



Os agendamentos são feitos exclusivamente pelo site: Rjpet.com.br e são disponibilizadas de 20 a 30 vagas para a castração diariamente.

Os protetores formais poderão castrar até oito animais por mês, já os moradores da cidade cadastrados pelo CPF terão direito a uma castração mensal.

O procedimento é realizado posteriormente em espaço físico indicado no ato do cadastro.

Cadastro protetores formais

Para obter as vagas com a classificação de protetor formal, é necessária a apresentação de documento de identidade com foto, comprovante de residência atualizado, declaração de um médico veterinário que reconheça o trabalho como protetor, documentos que comprovem a prática e dados sobre o local de acolhimento dos animais. Estes itens devem ser enviados para rjpet@agricultura.rj.gov.br também com telefone e e-mail do protetor.