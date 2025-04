Agentes da Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia recebem capacitação para uso de Spark

Os agentes da Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia começaram a semana com mais uma capacitação. Nesta segunda-feira (28/04), os GCM receberam treinamento para utilização da arma de choque Spark. O curso combinou teoria e prática, abordando as leis e o manuseio do armamento não letal. Ao final, os agentes completaram uma avaliação escrita sobre o conteúdo abordado.

O secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, acompanhado do secretário adjunto José Renato Alves, participou da cerimônia de entrega dos certificados aos concluintes do curso. “A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia realizou o curso de Operador de Spark, voltado para a capacitação no uso seguro e responsável de instrumentos de menor potencial ofensivo. A formação reforça o compromisso da instituição com a atualização contínua de seus agentes, garantindo a atuação técnica, eficiente e dentro dos parâmetros legais. A capacitação permanente é essencial para promover a excelência no serviço prestado à população, fortalecendo a segurança pública com responsabilidade e respeito aos direitos fundamentais”, destacou Diego.

O curso teórico foi ministrado pelo advogado e GCM de Arraial do Cabo, Adhemar Fita. “Abordamos a parte legal do uso do armamento, os crimes, o uso diferenciado da força, a pirâmide do uso progressivo da força e a lei de legítima defesa, entre outros. Também falamos sobre o pós-uso, quais os procedimentos adequados. Sempre buscamos evitar usar, mas, em caso de defesa, é uma ferramenta que possibilita afastar uma injusta agressão”, disse o instrutor.

A parte prática foi ministrada pelo inspetor da GCM de Arraial do Cabo, Carlisson de Araújo Lisboa. “Alguns já estão fazendo uma reciclagem, que é realizada de dois em dois anos. Já outros estão começando do zero, é a primeira vez fazendo esse curso. Então, eu busquei nivelar todos, dessa forma, quem já fez, nós estamos relembrando e os que estão do zero, vão aprendendo. Os agentes são muito dedicados”, destacou o inspetor.

Agente há nove anos, o GCM aldeense Mauro César falou sobre a importância da iniciativa. “É de suma importância a qualificação de todos os agentes porque isso minimiza danos na rua. Você prevê os resultados e sabe exatamente como agir. Todo agente de segurança pública tem que se preparar teoricamente para saber como agir nas ruas, onde você tem, no máximo, dois segundos para tomar uma decisão. E você não pode hesitar. Então, você tem que saber usar o equipamento de uma maneira correta que não vá prejudicar outras pessoas”, apontou o GCM.

A Spark que compõe o equipamento da Guarda Civil de São Pedro da Aldeia é do modelo Z 2.0, com voltagem de 50 mil volts. O armamento é considerado não-letal por ter amperagem extremamente baixa, de 0,0021 amperes.

O foco do curso foi o uso da Spark, porém o workshop contou também com uma apresentação do Elastômetro, armamento que trabalha com munição de borracha. O curso foi promovido pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, e contou, ainda, com a participação dos policiais legislativos responsáveis pela segurança da Câmara Municipal.