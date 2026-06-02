Agentes da Guarda Marítima e Ambiental realizam resgates de animais e combatem princípio de incêndio em Cabo Frio

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, por meio da Guarda Marítima e Ambiental, realizou neste fim de semana ações de resgate de animais e combate a um princípio de incêndio em áreas ambientais do município.

No sábado (30), os agentes foram acionados para resgatar uma ave marinha ferida na Praia do Forte, na altura do Bolsão da Juju. No local, a equipe identificou o animal como um atobá, que estava machucado e sem conseguir voar.

Depois do resgate, a ave foi levada para a base da Guarda Marítima e Ambiental, onde recebeu os primeiros cuidados até a chegada da equipe do Instituto Albatroz, responsável pelo encaminhamento para tratamento e reabilitação. Também no sábado, os agentes atenderam outra ocorrência após serem acionados pelo instituto para recolher uma tartaruga marinha encontrada morta em frente ao Hotel Paradiso, no bairro Peró, que foi posteriormente encaminhada para os procedimentos necessários.

Ainda no mesmo dia, a equipe realizou a soltura de um saruê que havia sido resgatado anteriormente por outra guarnição da Guarda. O animal foi devolvido à natureza em uma área de restinga próxima ao antigo Hotel Acapulco.

Outra ocorrência atendida no sábado envolveu o resgate de um filhote de cobra encontrado dentro das compras de um morador, na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, no Braga. Quando a equipe chegou ao local, a serpente já estava contida e foi recolhida sem dificuldades. Em seguida, o animal foi solto em uma área de restinga próxima ao antigo Hotel Acapulco.

Já na manhã de domingo (31), agentes da Guarda Marítima e Ambiental foram informados por barraqueiros sobre um pinguim encontrado morto na areia da Praia das Conchas. A equipe esteve no local, confirmou a ocorrência e acionou o Instituto Albatroz para o recolhimento do animal. O corpo do pinguim foi recolhido por colaboradores do instituto.

Na madrugada do mesmo dia, o grupamento também atuou em um princípio de incêndio na área da Duna Boa Vista, na Praia do Forte. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da equipe na região da Praça das Águas.

Ao perceberem sinais de fogo na duna, os agentes seguiram imediatamente para o local. Com a aproximação da viatura, alguns indivíduos deixaram a área. Durante a averiguação, a equipe encontrou uma lata de tinta de 20 litros em chamas, com fios de cobre no interior.

Os agentes conseguiram controlar as chamas rapidamente, evitando que o fogo se espalhasse pela vegetação e causasse maiores danos ambientais.

A Guarda Marítima e Ambiental é um grupamento da Guarda Civil Municipal, ligado à Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio. Em caso de emergência ou denúncia, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.