Agentes de Arraial do Cabo doam sangue

Tem gente que salva vidas dentro do mar. Tem quem organize o trânsito, cuide da cidade, garanta a segurança. E tem dias em que essas mesmas pessoas decidem salvar vidas de outro jeito.

Nesta sexta-feira (27), guarda-vidas, agentes do COMTRANS e do Grupamento de Operações com Cães da Secretaria de Segurança Pública se uniram à campanha da Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo em alusão ao Junho Vermelho, campanha nacional de incentivo à doação de sangue.



Eles tiraram um tempinho da rotina para doar sangue no Hemolagos, em Cabo Frio, e mostrar que cuidar do outro também é um ato de coragem.

Doe você também. Porque quando a gente se importa, a cidade inteira fica mais forte! O Hemolagos fica localizado na Rua Barão do Rio Branco, 88 – Passagem, Cabo Frio – RJ. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.