Agentes estão em mutirão em Arraial do Cabo nesta quinta contra a dengue

Hoje (6), nossos agentes uniformizados e equipados da Prefeitura de Arraial do Cabo estão na comunidade da Boa Vista em um grande mutirão contra o Aedes aegypti. Amanhã (7), a ação continua nos imóveis do pé do Morro do Atalaia, passando pela Praia Grande até o Canto da Marinha.

Mantenha seu quintal limpo, elimine recipientes com água parada, troque a água de plantas aquáticas regularmente, limpe calhas para evitar o acúmulo de água, cubra reservatórios, lave frequentemente os recipientes que armazenam água para animais, descarte o lixo de forma adequada e fure pneus inutilizados antes de descartá-los ou armazene-os em local coberto.

Denúncias de possíveis focos podem ser feitas através do número (22) 99828-8030.