Essa é a Sofia. Ela foi diagnosticada com Leucemia Aguda, está em tratamento desde fevereiro de 2022.



Tem sido um período muito delicado e também de muito gasto para toda sua família. Portanto, eles estão organizando um almoço, em Cabo Frio, no dia 22, no valor de R$15, para ajudar no custeio do tratamento.



Qualquer ajuda é bem vinda, principalmente de “oração. Qualquer informação: Washington Chaffin – 22997578904