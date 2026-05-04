Alair Corrêa, ex-prefeito de Cabo Frio, anuncia que irá apoiar Dra. Gabriela à Alerj

O ex-prefeito de Cabo Frio, Alair Corrêa, anunciou nesta segunda-feira, dia 04, seu apoio à pré-candidatura da Dra. Gabriela, irmã do atual prefeito, Dr. Serginho, a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).



A declaração foi divulgada por meio de mensagem em suas redes sociais, direcionada a apoiadores e moradores da região.

Segundo Alair, a escolha foi motivada por critérios pessoais e políticos. Ele destacou que a pré-candidata é “equilibrada, preparada e nascida na região”, características que, segundo ele, são essenciais para representar os interesses locais no Legislativo estadual.

Alair ainda aproveitou para alfinetar o ex-prefeito Marquinho Mendes. “Ficou tão complicada a situação que o Marquinhos, cassado no seu segundo ano como prefeito, fechou escolas e o Hospital da Criança, que ele mesmo havia comprado em seu outro governo! Por isso a crise acabou politicamente com ele, Marquinhos, e com os outros ex-prefeitos: Adriano, Bonifácio e Magdala”, disse.