Alerj divulga Parlamento Juvenil na Região dos Lagos

A gestão do Parlamento Juvenil iniciou uma série de visitas a diversos municípios do estado. O objetivo dos encontros é a divulgação do início das inscrições para a 15ª edição do Projeto da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Nesta quarta-feira (18), a equipe esteve em Cabo Frio e Maricá. Ainda essa semana, o Parlamento Juvenil passará por Macaé.

De acordo com o coordenador, o deputado Danniel Librelon (REP), a 15ª edição do Parlamento Juvenil está cada vez mais perto.

“No próximo dia 24 vamos iniciar a primeira etapa do projeto: as inscrições. Nesta etapa, é de suma importância que todos os jovens da Rede Estadual de ensino do Estado do Rio de Janeiro tenham conhecimento do que é o Parlamento Juvenil e de como ele funciona. Por isso, é fundamental que realizemos visitas em cidades estratégicas que não tiveram representatividade nas edições anteriores”, destacou.

Natália Toledo, gestora do projeto, atentou que é fundamental continuar fomentando o protagonismo dos jovens na política.

“É necessário que o projeto seja cada vez mais divulgado, tornando-se um evento conhecido e esperado a cada ano pelos futuros deputados estaduais juvenis. O objetivo deste ano é que os 92 municípios tenham um representante, e a Equipe Parlamento Juvenil só vai parar quando alcançarmos os quatro cantos do Estado Fluminense”, garantiu.

A agenda começou na Escola Estadual Miguel Couto em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Cerca de 250 alunos receberam as informações de como funciona o projeto. A diretora da unidade, Stefania Antunes, explicou que a visita da equipe do Parlamento Juvenil nas escolas faz diferença.

“Recebendo a informação direto da equipe responsável eles conseguem assimilar muito melhor. O cartaz pode até ajudar, mas ao surgir dúvida, terá alguém de imediato para explicar na hora. Acreditamos no projeto porque sabemos que ele dá a oportunidade ao jovem de se desenvolver como cidadão, aprendendo seus direitos e deveres”, pontuou.

Já em Maricá, a equipe do Parlamento Juvenil visitou o Colégio Estadual João Gomes de Mattos Sobrinho. No local, a diretora Claudia Cosendey comentou sobre a seriedade do projeto.

“Eu acho o projeto muito bacana, acompanho já há algum tempo. Por isso, gosto de dizer aos alunos a importância da participação deles. Pois é desta maneira, que eles podem se manter ativos no contexto da sociedade e futuramente poderem gritar pelos direitos.