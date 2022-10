Alerta: caravelas-portuguesas na Praia do Canto, em Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo informa que foi encontrado nesta sexta-feira (07) algumas caravelas-portuguesas (animal marinho) na Praia do Canto. As caravelas-do-mar (Physalia physalis) são coloridas e perigosas, vivem em colônias flutuantes, pertencem ao filo Cnidaria e podem ser confundidas com outra integrante do grupo: as águas-vivas.

A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, está monitorando o local e já acionou a Defesa Civil e a Guarda Marítima. Caso qualquer banhista aviste um animal como este, não chegue perto, mantenha distância.

A caravela-portuguesa pode ser letal, pois tem os tentáculos muito grande provocando queimaduras, em casos mais grave, pode causar choque anafilático. Além de soltar uma toxina paralisante, que continua ativa mesmo fora d’água, pois seus grandes tentáculos provocam queimaduras ou, em casos mais graves, causam choque anafilático.