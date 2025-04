Alerta da Defesa Civil de São Pedro da Aldeia para pancadas de chuva moderada a forte nesta terça

A Defesa Civil alerta para pancadas de chuva moderada a forte nesta terça-feira (01/04). As informações são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (CEMADEN-RJ). A Defesa Civil ressalta o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Qualquer situação de risco deve ser comunicada à Defesa Civil pelo número 199 ou por meio do Pedrinho (WhatsApp e Telegram), no número (22) 99776-0633. Obtenha mais informações também junto ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil no celular, a população pode enviar uma mensagem de texto para o número 40199 informando o CEP da sua localidade.