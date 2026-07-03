Alerta da Defesa Civil para chuvas isoladas em São Pedro da Aldeia

A Defesa Civil de São Pedro da Aldeia alerta para a previsão de pancadas isoladas de chuva entre sábado (04/07) e domingo (05/07), de acordo com informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ).

Qualquer situação de risco deve ser comunicada à Defesa Civil pelo número 199 ou por meio do Pedrinho, no número (22) 99776-0633 (WhatsApp e Telegram). Obtenha mais informações, também, junto ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil no celular, a população pode enviar uma mensagem de texto para o número 40199 informando o CEP da sua localidade.