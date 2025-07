Alerta da Defesa Civil para ventos fortes na Região

A Defesa Civil alerta para a passagem de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão que poderá causar rajadas de vento moderado a muito forte desta segunda-feira (28/07) até a quarta-feira (30/07). As informações são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (CEMADEN-RJ).

A Defesa Civil reforça que, em casos de ventos fortes, a população não deve se abrigar debaixo de árvores ou coberturas metálicas. É importante evitar a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar, e evitar, ainda, ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.