Alerta meteorológico aponta possibilidade de ciclone subtropical e ressaca no litoral de Arraial do Cabo

O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (CIMAER) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), emitiu um alerta para a possibilidade de formação de um ciclone subtropical em alto-mar, a sudeste de Arraial do Cabo.

De acordo com o comunicado, o sistema pode se formar a partir da madrugada deste sábado (28) e deve se deslocar em direção ao sul. A previsão também indica condições de ressaca no litoral, com ondas que podem atingir até 3 metros de altura.

A atuação do fenômeno meteorológico poderá provocar ventos sustentados de até 33 nós, o equivalente a cerca de 60 km/h, além de rajadas que podem chegar a 40 nós, aproximadamente 75 km/h, principalmente nos setores nordeste e leste do sistema. Esses efeitos são esperados da madrugada desta sexta-feira (28) até a noite.

As autoridades recomendam atenção redobrada de navegantes, pescadores e moradores de áreas costeiras, que devem acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais de meteorologia.

A Defesa Civil de Arraial do Cabo reforça a importância da população manter atenção e cuidados redobrados. E, mediante a ocorrência de chuva, evite deslocamentos desnecessários.

Em caso de emergência, ligue a Coordenadoria de Defesa Civil de Arraial do Cabo pela central: (22) 99700-0387.